Karlsbad – Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am Samstag ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 3556, als er zwischen Spielberg und Ittersbach von der Fahrbahn abkam und hierdurch stürzte.

Gegen 17:20 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seiner Maschine auf der K 3556 von Spielberg kommend in Richtung Ittersbach. Nach einer langgezogenen Linkskurve, kam er vermutlich infolge von Unachtsamkeit mit seinem Vorderrad in den unbefestigten Grünstreifen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, fuhr in einen Entwässerungsgraben und stürzte. Hierbei erlitt der 37-Jährige leichte Verletzungen.

Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

