Karlsbad – Per Haftbefehl gesuchte 61-Jährige nach Verkehrsunfall festgenommen

Karlsbad (ots) – Ein Auffahrunfall Samstagfrüh auf der Landesstraße 623, bei dem die Unfallverursacherin in den Gegenverkehr geschleudert wurde, hatte – neben vier leicht verletzen Personen und zwei Autos mit wirtschaftlichem Totalschaden – die Festnahme der Unfallverursacherin zur Folge. Diese wurde per Haftbefehl wegen Erpressung gesucht.

Der Unfall ereignete sich in Richtung Langensteinbach, kurz vor der Einmündung „Im Steinig“. Aufgrund eines Abbiegevorgangs kam es in dem Bereich zu einer kurzfristigen Staubildung. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Unfallverursacherin mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so dass es ihr nicht mehr möglich war ihren Opel zum Stillstand zu bringen. Die 61-Jährige versuchte nach links auszuweichen und erwischte dabei einen vor ihr befindlichen Audi. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kam es zu einem Zusammenprall mit einem entgegen kommenden Hyundai.

Die vier Insassen des Hyundai wurden leicht verletzt und nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der Hyundai und der Opel der Unfallverursacherin wurden aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens abgeschleppt. Die Fahrerin sowie der Beifahrer des Audis blieben unverletzt. An dem Audi entstand ein Schaden im linken Heckbereich. Die Unfallverursacherin widersetzte sich einer ärztlichen Behandlung.

Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe mussten den betroffenen Abschnitt der Landesstraße 623 zeitweise sperren.

