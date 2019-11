Karlsbad-Spielberg – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Laufe des Donnerstages versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Karlsbad-Spielberg einzubrechen. Sie konnten vorerst unerkannt entkommen.

In der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 21:55 Uhr drangen die Täter zunächst unberechtigt in den rückwärtigen Gartenbereich des Hauses in der Eyachstraße ein und versuchten dort mit einem spitzen Werkzeug die Glastüren zu durchstechen, um so das Haus betreten zu können. Durch den Einbruchsversuch wurden zwei Scheiben beschädigt. Die Täter schafften es glücklicherweise nicht, das Haus zu betreten. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Markus Beckert, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 – 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4447932 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4447932