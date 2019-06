Karlsbad – technischer Defekt setzt Spülmaschine in Brand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet in der Nacht zum Freitag eine Spülmaschine in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsbad-Langensteinbach in Brand. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner des Mehrfamilienhauses noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch die Bewohner kurz nach 00.00 Uhr im Bereich der Küche noch rechtzeitig entdeckt. Mit Hilfe eines Pulverlöschers konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Die Einbauküche und das Inventar wurde durch die starke Rauchentwicklung und den Einsatz des Pulverlöschers sehr stark beschädigt, sodass die Dachgeschosswohnung erstmal nicht mehr bewohnbar war. Die vierköpfige Familie konnte die Nacht bei Bekannten verbringen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4309460