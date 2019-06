Karlsbad – Tödlicher Verkehrsunfall auf der Albtalquerspange (Kreisstraße 3585)

Anzeige

Karlsbad (ots) – Am Dienstag gegen 20.00 Uhr befuhr eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Suzuki die Albtalquerspange aus Richtung Ittersbach/Spielberg kommend in Richtung Albtal. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte sie frontal mit einem Mercedes-Kleintransporter eines 38-jährigen Mannes zusammen. Der Suzuki wurde abgewiesen und kam im Wald zum Stehen. Die Frau wurde durch den Aufprall sofort getötet und in ihrem Pkw eingeklemmt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Zur Bergung der eingeklemmten Frau mittels hydraulischem Rettungsgerät war die Feuerwehr Karlsbad mit 6 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen, einem Notarzt, 2 Fahrzeugen der Notfallhilfe Karlsbad und dem Organisatorischem Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Die Kreisstraße ist momentan noch gesperrt (Stand 23:00 Uhr). Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Mirko Ossmann, Polizeiführer vom Dienst

