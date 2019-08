Karlsbad – Unbekannter zerkratzt drei Fahrzeuge

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend in der Pforzheimer Straße in Langensteinbach drei Fahrzeuge zerkratzt und einen Schaden von geschätzten 8.500 Euro verursacht. Eine Zeugin beobachtete gegen 21.40 Uhr einen Mann der vor ihrem Anwesen einen Pkw zerkratzte und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Durch die Streife konnten noch zwei Pkw festgestellt werden, die auf der rechten Fahrzeugseite tiefe Kratzer aufwiesen. Der Mann wird als ca. 60 Jahre alt, ca. 180 – 185 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte grauweiße Haare und war mit einem roten Polo-Shirt und kurzer heller Hose bekleidet. Auffallend war sein unsicherer Gang. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

