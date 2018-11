Karlsbad – Während der Ferienzeit in Schulkiosk eingebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum der Schulferien, vom 27.10.2018 bis zum 03.11.2018, wurde das Kiosk einer Schule in der Straße Am Schelmenbusch in Karlsbad-Langensteinbach aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem Stein ein Loch in das dort befindliche Glasfenster und entriegelten das Fenster offenbar mit einem Griff nach innen. Auch die Glasscheibe des im Kiosk untergebrachten Kühlschrankes wurde beschädigt. Ob Diebesgut entwendet wurde und wie die Eindringlinge geflüchtet sind, ist bislang noch nicht bekannte. Zahlreiche Spuren konnten an der Tatörtlichkeit gesichert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch, unter 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4106257