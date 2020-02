Karlsbad – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag in Ittersbach. Ein 37-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Oberer Wasen unterwegs. An der Kreuzung zur Lange Straße missachtete er die Vorfahrt einer 19-Jährigen und kollidierte mit deren Fahrzeug. Beide Beteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

