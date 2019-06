Karlsdorf – BAB A5 – Auf Sattelzug aufgefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde der 30-jährige Fahrer eines Klein-Lkw bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der BAB A5. Ein Sattelzug musste kurz nach 07.00 Uhr in Höhe Karlsdorf abbremsen. Der hinterher fahrende 30-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr trotz Ausweichversuch auf. Er zog sich leichtere Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Klein-Lkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Es bildete sich ein Stau von ca. 9 km Länge.

