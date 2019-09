Karlsdorf – Einbruch in Vereinsheim des Vogelparks

Anzeige

Karlsdorf (ots) – Unbekannten Tätern gelang es in der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr, in das Vereinsheim des Vogelparks Karlsdorf einzudringen. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten sie die Zugangstür und entwendeten aus dem Vereinsheim einen kleineren Bargeldbetrag aus einer Kasse und eine kleine „Pfennig-Kasse“. Ein messbarer Sachschaden an der Tür entstanden durch das Vorgehen der Diebe nicht. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07251 7260 an das Polizeirevier Bruchsal.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4379526