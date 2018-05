Karlsdorf-Neuthard- Auffahrunfall- wer war schuld- Zeugen sucht

Bruchsal (ots) – Nicht ganz einig über den Hergang eines Auffahrunfalls waren sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer und eine 62-jährige Renault-Fahrerin. Die Renault-Fahrerin gibt an, sie habe von der Waldstraße nach rechts in die Pfinzstraße abbiegen wollen und zeitgleich sei ein Auto nach rechts von einem Parkplatz herausgefahren, ihr entgegengekommen und sie habe deshalb anhalten müssen. Der Zweiradfahrer erklärt, dass die Frau grundlos abgebremst habe und kein Fahrzeug entgegengekommen sei, demzufolge sei er aufgefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 7260, zu melden.

