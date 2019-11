Karlsdorf-Neuthard – Heiße Asche im Mülleimer verursacht Brand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Feuerwehr und Polizei rückten am Montagmittag gegen 12:30 Uhr zu einem Mülleimerbrand in der Neutharder Straße in Karlsdorf aus. Glücklicherweise konnte der offenbar durch einen an der Hauswand abgestellten Mülleimer mit heißer Asche ausgelöste Brand durch die Hausbewohner selbständig gelöscht werden. Durch die große Hitzeentwicklung wurden die Außenfassade sowie ein angrenzendes Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

