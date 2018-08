Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Am Dienstag, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 26-jährige Audi-Fahrerin die Rathausstraße in Karlsdorf-Neuthard in aufsteigender Richtung. Plötzlich kam die Frau von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem erhöhten Bordstein und … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4035127