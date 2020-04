Karlsdorf-Neuthard – Polizei erwischt alkoholisierten Rollerfahrer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Vespa-Fahrer war am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Neuthard unterwegs. Im Rahmen einer polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Er wurde zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht. Da der Rollerfahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wird gegen ihn auch in diese Richtung ermittelt.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4579129 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4579129