Karlsdorf-Neuthard- Rotlicht übersehen- Zeugen gesucht

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Ein 45-jähriger VW-Fahrer hat am Dienstag um 17.15 Uhr an der Bürgermeister-Huber-Straße in Fahrtrichtung Bruchsal eine rote Ampel übersehen. Der Fahrer eines bislang unbekannten Personenwagens fuhr bei Grün in die Kreuzung, um nach rechts abzubiegen. Nach einem Hupsignal anderer Autos bremste er ab, gleichzeitig passierte der VW zügig den Kreuzungsbereich. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall kam. Durch die unerwartete Vollbremsung des bei Grün gefahrenen Autolenkers musste ein dahinter Fahrender massiv auf die Bremse treten, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der unbekannte Autofahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard, Telefon 07251 42760, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3920247