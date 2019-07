B35 bei Karlsdorf: Zwei Pkw überschlagen sich, zwei Personen leicht verletzt

Anzeige

Am Freitagabend kam es gegen 23.46 Uhr auf der B35 in Höhe Karlsdorf zu einem Unfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 40-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW Touran auf der B35 von der A5 kommend in Richtung Graben-Neudorf.

Kurz nach der Einmündung des Industriegebietes Ochsenstall kam diese in die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei den VW T5-Bus einer 36-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, überschlugen sich und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Beide Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden mit einem Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR.

Die erste Meldung, dass ein drittes Fahrzeug durch einen Überholvorgang in den Unfall verwickelt und diesen hierdurch verursacht habe, konnte vor Ort anhand der Spuren nicht erhärtet werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

ots