Karlsruhe – 12-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Leopoldstraße schwer verletzt. Um 18.07 Uhr wurde sie beim Betreten der Straße von einem vorbeifahrenden, 46 Jahre alten Pkw-Fahrer erfasst. Dadurch erlitt sie schwere Verletzungen am Bein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

