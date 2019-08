Karlsruhe – 15-Jährige Radfahrerin nach Rotlichtverstoß von Straßenbahn erfasst

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine 15-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 12.05 Uhr an der Haltestelle Welfenstraße wohl bei Rotlicht in den Gleisbereich und wurde von einer Straßenbahn erfasst. Das Fahrrad der Jugendlichen wurde zwischen Tram und Haltestellenbordstein eingeklemmt, wobei das Mädchen vom Rad stürzte und sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen an der Schulter zuzog. In der Bahn kam niemand zu Schaden. Der Bahnverkehr auf der Trasse vom Hauptbahnhof in Richtung der Europahalle war bis gegen 13.00 Uhr unterbrochen.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war die 15-Jährige anscheinend zuvor schon auf dem Radweg der Ebertstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. An der Bedarfsampel für Fußgänger auf Höhe der Haltestelle Welfenstraße überquerte sie die Ebertstraße in südlicher Richtung. Danach fuhr die junge Radlerin offenbar trotz Rotlicht am dortigen Bahnübergang weiter und stieß mit der vom Hauptbahnhof kommenden Bahn zusammen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4355980