Karlsruhe – 15-Jähriger mit gestohlenem Roller

Karlsruhe (ots) – Einen 15-Jährigen, der einen gestohlenen Roller bei sich hatte, konnte die Polizei Sonntagnacht in Durlach vorläufig festnehmen. Der Jugendliche fiel einer Streife gegen 23.50 Uhr in der Imberstraße auf, da er im Dunkeln stand und sich an dem Roller zu schaffen machte. Beim Erkennen der Streife versuchte der 15-Jährige mit dem Roller zu flüchten. Dies konnte durch die Streife verhindert werden. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser Tage zuvor gestohlen worden war. Der Jugendliche wurde auf die Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Erziehungsberechtigten überstellt.

