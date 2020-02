Karlsruhe – 16-Jähriger tritt auf Gleichaltrigen ein

Anzeige

Karlsruhe-Südweststadt (ots) – Ein 16-Jähriger hat am Samstag gegen 16 Uhr in der Mathystraße einen Gleichaltrigen mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Beide hatten sich im Zuge von Streitigkeiten zur Aussprache dort getroffen. Dabei kam es zunächst zur Rangelei, wobei das Opfer mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto schlug, woran Sachschaden entstanden ist.

Schließlich trennte ein Zeuge die Streitenden und trennte sie. Der Verletzte klagte über Schmerzen an Rücken und Kopf und wurde per Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 16-jährigen Beschuldigten wird Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

