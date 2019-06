Karlsruhe – 17-Jähriger beraubt und geschlagen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde Mittwochnacht ein 17-Jähriger in der Günter-Klotz-Anlage. Der junge Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Günter-Klotz-Anlage unterwegs. Hin Höhe des Hügels stellten sich ihm zwei Personen in den Weg und fragte ihn ob er Geld wechseln könne. Als er dies verneinte wurde er vom Fahrrad gestoßen, mehrfach ins Gesicht geschlagen und in den Rücken getreten. Einer der Täter riss dem 17-Jährigen den Rucksack vom Rücken und schüttete über den am Boden Liegenden noch Bier über den Kopf. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Rucksack in Richtung Europahalle. Im Rucksack befanden sich ein Geldbeutel, eine Musikbox, sowie persönliche Gegenstände. Der Geldbeutel wurde später an der Alb aufgefunden. Es fehlte das Bargeld. Die Täter werden als 16 – 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Sie hatten ein osteuropäisches Aussehen, sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent und trugen dunkle Kleidung. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-0 entgegen.

