Karlsruhe – 17-Jähriger verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Freitagnacht verursachte ein 17-Jähriger einen Verkehrsunfall bei dem er schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen Feststellungen war der 17-Jährige mit seinem Roller auf dem Fuß- und Radweg der Herrenalber Straße, entgegen der vorgesehen Fahrtrichtung, in Richtung Ettlingen unterwegs. Gegen 21.15 Uhr prallte er mit dem Roller gegen den Rohrständer eines Verkehrszeichens und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 17-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Roller musste abgeschleppt werden. Personen, die durch die Fahrweise des 17-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

