Karlsruhe – 18-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Durch einen Stich in den Bauch wurde ein 18-Jähriger am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen kam es gegen 01.15 Uhr auf der Otto-Wels-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde ein 18-Jähriger von zwei 18 und 16 Jahre alten jungen Männern angegangen. Daraufhin zog der 18-Jährige ein Messer und verletzte zunächst den 16-Jährigen am Arm. Im weiteren Verlauf versetzte er dann dem 18-Jährigen einen Stich in den Bauch. Anschließend flüchtete der Täter. Er konnte kurze Zeit später in einer Wohnung in Oberreut angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

