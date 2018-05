Karlsruhe – 23-jähriger Autofahrer fährt auf geparktes Auto

Karlsruhe (ots) – Ein 23-Jähriger verursachte am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, einen Unfall in der Killisfeldstraße in Karlsruhe, indem er ein parkendes Auto rammte. Durch den Aufprall erlitt der 23-Jährige Verletzungen am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Bei einem anschließenden Alkoholtest, wies der junge Mann etwa zwei Promille auf. Sein Führerschein wurde einbehalten und der Volkswagen abgeschleppt.

