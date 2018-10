Karlsruhe – 26-Jähriger Farbiger an Straßenbahnhaltestelle angegriffen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Aus noch unbekannten Gründen gingen zwei Männer am Sonntagmorgen auf einen aus Kamerun stammenden 26-Jährigen los und verletzten ihn so schwer, dass er kurzzeitig bewusstlos wurde und in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund ist aufgrund einer Äußerung der Täter nach dem Angriff nicht auszuschließen.

Zeugen beobachteten gegen 01.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Kronenplatz, wie zwei Männer den dort wartenden Geschädigten unvermittelt gegen ein Schild stießen und mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden brachten. Danach gingen die Angreifer in Richtung Schloss weiter. Bei der anschließenden intensiven Fahndung der Polizei konnten sie nicht mehr gestellt werden.

Die beiden Männer sind etwa 180 cm groß und von athletischer Figur. Einer trägt braunes, an den Seiten kurz rasiertes Haar und ist geschätzte 120 kg schwer. Sein Tatgenosse trägt kurzes blondes Haar. Beide waren dunkel gekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721/666-3311 entgegen.

