Karlsruhe – 26-Jähriger nach Fahrradsturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer zu, als er am Donnerstagabend in der Reichardstraße die Kontrolle über sein Rad verlor und in der Folge stürzte.

Gegen 20:45 Uhr fuhr der Mann die Reichardstraße in Richtung Durlach-Mitte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Hierbei zog der 26-Jährige sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4641888