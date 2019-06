Karlsruhe: 26-Jähriger nach Messerangriff gesucht

Anzeige

Nach einem Messerangriff auf einen 45 Jahre alten Mann am Freitag in einer Karlsruher Rechtsanwaltskanzlei fahnden die Ermittlungsbehörden nach dem geflüchteten mutmaßlichen Täter. Wie die bisherigen Ermittlungen der Karlsruher Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ergeben haben, trafen das Opfer und der 26-jährige Beschuldigte am Freitag gegen 12.15 Uhr unter Zeugen in den Räumen der Kanzlei wegen eines Vollstreckungstitels im Zusammenhang mit Geldforderungen aufeinander.

Unter Drohungen zog der 26-Jährige offenbar sofort ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung des zuvor durch körperliche Attacken zu Boden gegangenen 45-Jährigen aus. Das Opfer konnte sich den Angriffen allerdings weitgehend erwehren.

Angreifer geflüchtet

Schließlich flüchtete der Angreifer und war bisher noch nicht auffindbar. Der 45-Jährige kam mit Schnittverletzungen an der Hand und leichteren Kopfverletzungen zur Behandlung in eine Klinik, die er allerdings bereits am Sonntag wieder verlassen konnte. ots/BNN