Karlsruhe – 27 Jährige Opfer eines Handtaschendiebstahls

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Handtaschendiebstahls wurde eine 27-Jährige am

Montagabend auf der Kriegsstraße in Karlsruhe. Die Geschädigte fuhr

gegen 21:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Kriegsstraße

in Richtung Brauerstraße, als ein Unbekannt Fußgänger ihr die

Handtasche von der Schulter riss. Glücklicherweise konnte die junge

Frau einen Sturz mit ihrem Fahrrad verhindern. Durch sofortige laute

Hilferufe wurden zwei Passanten auf den Vorfall aufmerksam und

verständigten die Polizei. Der Täter flüchtet mit der Handtasche zu

Fuß in Richtung Günther-Klotz-Anlage. Der Täter wird als ca. 40

Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint

und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West, Telefon 0721/939-4611 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3925165