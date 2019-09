Karlsruhe – 27-Jähriger wird mit Pfefferspray attackiert

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Als ein 27-Jähriger am Samstag gegen 02:00 Uhr die Treppe zum Gleis 1 am Durlacher Bahnhof passieren wollte, wurde er plötzlich mit Pfefferspray attackiert. Wie der Mann berichtete war er zuvor aus einer Straßenbahn der Linie 5 ausgestiegen. In der Straßenbahn waren ihm vier Jugendliche aufgefallen, welche den Mann provoziert hatten. Die Jugendliche waren ebenfalls am Durlacher Bahnhof ausgestiegen. Wohingegen der 27-Jährige in der Bahn in Begleitung eines Freundes war, war er zum Zeitpunkt der Pfeffersprayattacke alleine. Eine ärztliche Versorgung wurde im Anschluss durch einen Rettungsdienst durchgeführt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den störenden Jugendlichen in der Bahn und der gefährlichen Körperverletzung besteht, ist bislang unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet Durlach verlief leider ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt bittet darum, Hinweise telefonisch unter der Nummer 0721/666 – 3211 weiterzugeben.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4370177