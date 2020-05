Karlsruhe – 29-Jähriger schlug Scheiben an Streifenwagen ein

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen 29-jährigen Iraner nahm die Polizei am Dienstagabend fest, nachdem er die Scheiben eines in der Hebelstraße geparkten Streifenwagens eingeschlagen hatte. Zeugen beobachteten gegen 19.40 Uhr den 29-Jährigen wie er mit einem Stein beide vorderen Seitenscheiben einschlug und anschließend noch die Windschutzscheibe beschädigte. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten den Mann, der noch am beschädigten Streifenwagen stand, festnehmen. Das Einsatzfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Wache wieder verlassen.

