Karlsruhe – 31-Jähriger nach Ladendiebstahlserie in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Insgesamt neun Ladendiebstähle werden einem 31-jährigen Mann vorgeworfen, der am Montag bei Fahndungsmaßnahmen in Karlsruhe festgenommen wurde und nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag in Untersuchungshaft kam.

Der rumänische Staatsangehörige räumte bei seinem umfassenden Geständnis ein, im Zeitraum von August vergangenen Jahres bis Ende März 2018 zur Finanzierung seines Lebensunterhalts Ladendiebstähle begangen zu haben. Unterbrochen sei die Serie nur durch eine knapp viermonatige Haft gewesen, die gegen den Beschuldigten bis Anfang März wegen anderer Delikte verhängt worden war.

Meist habe er Parfümartikel aus diversen Drogeriefilialen entwendet und sie anschließend auf der Straße in der Karlsruher Südstadt günstig an Passanten verkauft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

