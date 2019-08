Karlsruhe – 34-jähriger Betrunkener beschädigt mehrere Autos

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Indem er gegen die Außenspiegel und Beifahrertüren von in der Karlsruher Südweststadt abgestellten Fahrzeugen trat, beging ein 34-Jähriger am Mittwoch, gegen 22:25 Uhr, eine Sachbeschädigung in nach aktuellem Stand sieben Fällen. Der Mann, welcher sich offenbar in einem alkoholisierten Zustand befand, konnte wenig später von einer Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt festgestellt und anschließend kurzzeitig festgenommen werden.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

