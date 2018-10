Karlsruhe – 37-Jähriger nach Bedrohungen in Fachklinik eingewiesen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach zwei Bedrohungen am Sonntagvormittag in Karlsruhe wurde ein 37-Jähriger in eine Fachklinik eingewiesen. Der alkoholisierte Mann belästigte gegen 11.30 Uhr zunächst eine Straßenbahnfahrerin der Linie S4. Im weiteren Verlauf drohte er ihr in den Kopf zu schießen. Als die Frau die Polizei verständigte stieg der 37-Jährige an der Haltestelle Glogauer Straße aus. Hier verwickelte er einen 49-Jährigen in ein Gespräch und drohte diesem dann unvermittelt ihn umzubringen. Eine Streife konnte den bereits polizeibekannten Mann vorläufig festnehmen. Bei ihm wurde ein Beil gefunden und beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Leucht- und Signalmunition. Von einem hinzugezogenen Arzt wurde der 37-Jährige in eine Fachklinik eingewiesen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4100417