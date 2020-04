Karlsruhe – 38-Jähriger wegen schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft – unbekannter Mittäter flüchtig

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei Männer im Alter von 28 und 42 Jahren sind am Samstag gegen 01.20 Uhr vor dem Karlsruher Staatstheater von zwei Tätern zunächst geschlagen und dann unter jeweiligem Vorhalt eines Messers zur Herausgabe eines Mobiltelefons und von Bargeld genötigt worden.

Einer der mutmaßlichen Täter – ein 38-jähriger griechischer Staatsangehöriger – konnte wenige Minuten später von herbeigeeilten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Das Mobiltelefon eines der beiden Geschädigten fanden die Polizisten in unmittelbarer Nähe des Festgenommenen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Hinsichtlich des unbekannten Tatgenossen dauern die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. Er wird von Zeugen wie folgt beschrieben: zwischen 29 und 35 Jahren alt, schlank, Glatze, gebräunte Haut, südosteuropäischer Typ. Bekleidet war er mit Bluejeans und einem hellen T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 entgegen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

