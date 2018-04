Karlsruhe – 55-Jähriger beim unsittlichen Filmen eines Mädchens mit versteckter Kamera ertappt

Karlsruhe (ots) – Ein 55-Jähriger ist am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Kinderabteilung eines Bekleidungsgeschäfts in der Ettlinger Straße von einer Zeugin ertappt worden, als er mit versteckter Kamera in den Schritt eines 6-jährigen Mädchens filmen wollte.

Der Mann war der Zeugin aufgefallen, da er scheinbar ziellos in der Kinderabteilung des Modekaufhauses umherzog. Als der Verdächtige hinter der 6-Jährigen stand, ließ er der Aussage zufolge absichtlich seine mitgeführte Tragetasche zwischen die Füße des mit einem Minirock bekleideten Kindes fallen. Anschließend startete er offenbar per „Smartwatch“ die Videofunktion seines in der Tasche präparierten Smartphones.

Die aufmerksame Frau trat dem mutmaßlichen Täter lautstark entgegen. Einen Fluchtversuch verhinderten in der Folge die Beschäftigten eines Sicherheitsdienstes, die den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Derzeit führt das Fachdezernat zur Bearbeitung von Sexualdelikten der Kriminalpolizei Karlsruhe die weiteren Ermittlungen gegen den bisher polizeilich unauffälligen Deutschen.

