Karlsruhe- 58-Jähriger fährt auf Radfahrerin auf

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend kam es in der Karlsruher Weststadt zu einem Unfall zwischen einem BMW-Fahrer und einer Radfahrerin. Diese wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem BMW die Moltkestraße in Richtung Blücherstraße. Beim Linksabbiegen fuhr er, vermutlich aufgrund eines zu geringen Abstandes, auf eine vorausfahrende 25 Jahre alte Radfahrerin auf. Diese stürzte in der Folge zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden am Knie zu. Eine Versorgung durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich.

