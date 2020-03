Karlsruhe – 75-Jährige erfasst beim Ausparken Fußgängerin

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch durch eine 75-jährige Fiat-Fahrerin beim Ausparken erfasst und dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen hat die Fahrerin eines Kleinwagens, gegen 11:30 Uhr beim Ausparken in der Straße „Am Anger“ in Karlsruhe zunächst die gesamte Straße und einen Grünstreifen überfahren. Anschließend rammte sie einen Glascontainer und erfasste schließlich mit dem Heck eine Fußgängerin. Die 54-jährige Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort, durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der verursachte Sachschaden beträgt über 1.000 Euro. Die Fiat-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

