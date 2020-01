Karlsruhe – 750 Liter Diesel aus Lkw entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr etwa 750 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Lkw abgezapft. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Printzstraße in Karlsruhe-Hagsfeld geparkt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

