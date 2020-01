80-Jährige Autofahrerin bringt Fahrradfahrerin in Karlsruhe zu Fall und flüchtet

Anzeige

Am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr wurde eine 50-jährige Radfahrerin auf der Rheinhold-Frank-Straße von einer 80-jährigen Daimler-Benz-Fahrerin erfasst und stürzte daraufhin zu Boden. Die Radlerin überquerte die Fahrbahn kurz vor der Einmündung Bismarckstraße über den dortigen Fußgängerüberweg, um entlang der Bismarckstraße weiterzufahren.

Die 80-jährige Autofahrerin, die zunächst in gleiche Richtung auf der Rheinhold-Frank-Straße fuhr, bemerkte die Radfahrerin zu spät und erfasste diese noch am Hinterrad, weshalb sie stürzte. Nach dem Unfall hielt die Autofahrerin zwar kurz an, fuhr dann aber weiter ohne sich um die leicht verletzte 50-Jährige zu kümmern.

Auch interessant: Karlsruher Altpapier-Firma will, dass Vereine nur noch Zeitungen sammeln

Zeugin konnte sich Kennzeichen merken

Eine Zeugin die den Unfall beobachtet hatte, folgte der Daimler-Benz-Fahrerin und konnte der Polizei das korrekte Kennzeichen nennen, weshalb auch die Fahrerin schnell ermittelt werden konnte. Der Sachschaden am Fahrrad beziffert sich auf geschätzte 50 Euro.

dpa/lsw