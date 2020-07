Karlsruhe – 89-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der seit dem 23.06.2020 vermisste 89-Jährige aus Karlsruhe-Knielingen wurde am Donnerstag tot in einem Waldstück bei Rheinstetten-Forchheim aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Der Mann war auf Medikamente angewiesen und befand sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

