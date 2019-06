Karlsruhe – 92-Jährige von Trickdieb bestohlen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein dreister Trickdieb hat am Donnerstagabend in der Karlsruher Südweststadt den Geldbeutel einer 92-jährigen Frau aus deren Wohnung entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zunächst zwischen 19 und 20 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu dem in der Klauprechtstraße gelegenen Mehrfamilienhaus. Anschließend klingelte der Täter an der Wohnungstür der älteren Dame und gab vor, dass sie angeblich zu Kaffee und Kuchen verabredet wären. Im weiteren Verlauf folgte der Dieb der 92-Jährigen in ihre Wohnung, da er etwas auf einen Zettel schreiben wollte. Dabei entwendete er offenbar aus einer abgelegten Tasche ein Mäppchen, in dem sich mehrere wichtige Dokumente sowie der Geldbeutel der Geschädigten mit einem zweistelligen Bargeldbetrag befanden. Nachdem der Mann die Wohnung kurz darauf verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl.

Den Unbekannten beschrieb die Geschädigte als etwa 25 Jahre alt, mit schlanker Statur und einem schlanken Gesicht. Er war 170 – 175 cm groß und hatte dunkle, schulterlange lockige Haare. Bekleidet war er mit einer grünen Joggingjacke mit Emblem und er sprach akzentfrei.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

