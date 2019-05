Karlsruhe – Abschlussfeier in der Günther-Klotz-Anlage aufgelöst – Kommunaler Ordnungsdienst von 17-Jährigem beleidigt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend musste die Polizei eine Schulabschlussfeier von 150-200 Jugendlichen in der Günther-Klotz-Anlage beenden. Zuvor waren Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beleidigt und bei ihrer Arbeit gestört worden.

Am Freitagabend kam es in der Günther-Klotz-Anlage zu einer Ansammlung von etwa 150-200 zum Teil betrunkenen Jugendlichen, die dort ihren Schulabschluss feierten. Zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Karlsruhe kontrollierten dabei kurz vor 21 Uhr eine offensichtlich betrunkene Jugendliche. Ein 17-jähriger Jugendlicher mischte sich daraufhin in die Kontrolle ein, beleidigte die KOD-Mitarbeiter und behinderte sie bei ihrer Arbeit. Bevor jedoch die hinzugezogenen Polizeibeamten eintrafen, ging der 17-Jährige flüchtig. Er konnte aber kurz darauf von den Polizisten aufgegriffen und im weiteren Verlauf an seine Eltern überstellt werden.

Da sich die Lage in der Günther-Klotz-Anlage jedoch weiter zuspitzte und weitere Vorfälle zu befürchten waren, wurden die Feiernden aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen letztlich alle Anwesenden nach.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4275570