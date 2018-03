Karlsruhe – Alkoholisiert Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 39-Jähriger verursachte am frühen Sonntag einen Verkehrsunfall in der Waldstraße. Der Mann kam gegen 04.20 Uhr mit seinem Renault in der Linkskurve vom Schlossplatz in die Waldstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme wurde die Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alcomattest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein beinbehalten. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

