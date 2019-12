Mann mit 2,2 Promille reagiert aggressiv gegenüber Karlsruher Rettungsdienst

Anzeige

Ein 57-jähriger Mann befand sich am Montag gegen 20 Uhr in einem stark betrunkenen Zustand in einer in einem Einkaufscenter am Ettlinger-Tor-Platz in Karlsruhe befindlichen Gaststätte. Der Mann sollte durch einen Rettungsdienst versorgt werden, trat den Helfern jedoch äußert aggressiv entgegen, beleidigte diese und übte einen tätlichen Angriff gegenüber den Rettungssanitätern aus.

Der 57-jährige wurde daher von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz in Gewahrsam genommen. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte er sich als äußerst unkooperativ, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Wie ein erster Alkoholtest ergab, hatte der Mann etwa 2,2 Promille intus.

ots/BNN