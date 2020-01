Karlsruhe – An vier Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Mittwochmorgen meldete ein Anrufer bei der Polizei, dass in der Körnerstraße / Sophienstraße an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt seien. Bei der Überprüfung konnten Polizeibeamte insgesamt vier Fahrzeuge feststellen, bei denen jeweils der rechte Außenspiegel vermutlich durch einen bislang unbekannten Täter abgetreten wurde. Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6663611 an das Polizeirevier Karlsruhe-West.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4481975 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4481975