Karlsruhe- Androhung von Straftat führt zu Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag hat die Androhung einer Straftat beim Nachlassgericht einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Da die telefonische Drohung des 79-jährigen Mannes ernst zu nehmen war, wurde das Gebäude des Nachlassgerichts auf der Kaiserstraße weiträumig abgesperrt. Davon betroffen war auch der Straßenbahnverkehr, der bis gegen 13 Uhr eingestellt war. Zeitweise wurden auch Absperrmaßnahmen beim Amtsgericht notwendig, da Bereiche des Nachlassgerichts dort untergebracht sind. Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift in Dettenheim festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Er wird nun wegen Bedrohung angezeigt.

