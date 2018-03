Karlsruhe- Ansprechen eines Mädchens war harmlos

Karlsruhe (ots) – Der Vorfall, bei dem am 21. März ein Mädchen, nicht wie zunächst angenommen zwei Mädchen, in der Nähe der Pestalozzischule von einem Smart-Fahrer angesprochen wurde, hat sich als harmlos herausgestellt. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und es der Polizei gemeldet. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu dem 7-jährigen Mädchen und in der Folge auch zu dem Smart-Fahrer, der das Kind angesprochen hatte. Übereinstimmend gaben die beteiligten Personen an, dass es sich um ein belangloses Gespräch gehandelt hat und sich der Mann Sorgen um die 7-Jährige gemacht hatte, weil sie alleine unterwegs war.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3903237