Karlsruhe – Auf Parkplatz Unfall verursacht und weggelaufen – Zeugen Gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitagnachmittag parkte eine 52-jährige Frau mit ihrem Daimler-Benz auf dem Parkplatz des Baumarktes Hornbach in der Fritz-Haber-Straße. Als sie mit ihrem Mann nach dem Einkauf zum Fahrzeug zurückkam bemerkten sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange und dem hinteren rechten Kotflügel. Rechts neben ihrem Fahrzeug stand mittlerweile ein Ford Mondeo, welcher diverse Schäden aufwies. Das Ehepaar begab sich zurück zum Baumarkt, um den Fahrer des Ford ausrufen zu lassen. Hierbei wurde ihnen vom dortigen Security-Mitarbeiter mitgeteilt, dass kurz zuvor eine Frau bei ihm gewesen wäre. Diese hätte ihm einen Zettel mit dem Kennzeichen des Ford Mondeo und dem Hinweis, dass dieser gerade einen Unfall verursacht übergeben. Leider hat die Zeugin weder ihren Namen noch eine Erreichbarkeit hinterlassen. Der später hinzugekommene 75-jährige Ford-Fahrer machte indes keine Angaben zu einem möglicherweise durch ihn verursachten Unfall. Diese Zeugin bzw. weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4580651 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4580651