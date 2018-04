Karlsruhe – Auf Stauende aufgefahren

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der Schwarzwaldstraße. Ein 51-Jähriger fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Süden. Beim Einfahren in Bahnunterführung erkannte er zu spät, dass sich der Verkehr staute und fuhr auf einen Seat auf. Durch den Aufprall wurde der Seat auf ein weiteres davor stehendes Fahrzeug aufgeschoben. Die 60-jährige Seatfahrerin wurde leicht verletzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr durch Polizeibeamte geregelt.

