Karlsruhe – Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Karlsruhe- Neureut (ots) – Unbekannte öffneten in der Nacht zum Montag mit einem unbekannten Gegenstand einen in der Neureuter Hauptstraße aufgestellten Zigarettenautomaten und gelangten hierdurch an das Bargeld von unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Karlsruhe-Neureut unter 0721/706600 entgegen.

Stefan Kühn, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3938122